Orta Doğu'da devam eden askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlik sürerken İran'dan yeni bir diplomatik hamle geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, boğazın yeniden açılması ve uluslararası deniz taşımacılığının normale dönmesi amacıyla ABD'ye Katar üzerinden 7 günlük bir program sunduklarını duyurdu.

ABD'YE 7 GÜNLÜK PLAN SUNULDU

İran basınında yer alan haberlere göre Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin yeniden normale dönmesi için hazırlanan planın Katar aracılığıyla Washington yönetimine iletildiğini belirten Arakçi, kararın artık ABD'ye ait olduğunu söyledi.

Arakçi, "Yedi günlük programı açıkladık, seçim şimdi ABD'nin." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI 6 GÜN İÇİNDE AÇILABİLİR

İran'ın sunduğu plana göre ABD'nin Tahran yönetiminin şartlarını kabul etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın 6 gün içerisinde yeniden gemi geçişlerine açılması öngörülüyor.

Programın 7'nci gününde ise taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlaması hedefleniyor.

Ancak planın uygulanabilmesi için Washington yönetiminin İran'ın taleplerine olumlu yanıt vermesi gerekiyor.

"BOMBALAYARAK DENİZCİLİK GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ"

Konuşmasında ABD'nin İran'a yönelik askeri politikalarını da eleştiren Arakçi, bölgedeki güvenliğin askeri baskı ve tehditlerle sağlanamayacağını savundu.

İran Dışişleri Bakanı, "Bir ülkeyi bombalayarak, yok etmekle tehdit ederek ve abluka altına alarak denizcilik güvenliğinin normale dönmesi beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte yaşanan saldırıların ve yanlış politikaların tekrarlanmasının bölgede kalıcı güvenlik sağlamayacağını ifade eden Arakçi, diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.

"HAKLARIMIZI SAVUNMAKLA BARIŞI ARAMAK ÇELİŞMİYOR"

İran'ın egemenliğini ve halkının meşru çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirten Arakçi, ülkesinin barış arayışından vazgeçmediğini söyledi.

Savaşın yol açtığı zararların farkında olduklarını ifade eden İranlı Bakan, haklarını savunmakla diplomatik çözüm aramak arasında herhangi bir çelişki bulunmadığını dile getirdi.

Arakçi ayrıca İslam ülkeleri arasında dayanışmanın güçlendirilmesi ve diplomatik iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

TRUMP İRAN'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce İran'ın arabulucular aracılığıyla Washington yönetimine ilettiği 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini açıklamıştı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmasını da kapsayan öneriye ilişkin, "İran'ın yaptığı teklif kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürerken İran'ın açıkladığı yeni yol haritasına ABD'nin nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.