Pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait bir Apache helikopteri düştü. Olayın ardından helikopterdeki iki mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Helikopterin İran ateşiyle mi düşürüldüğü yoksa teknik bir arıza mı yaşadığı henüz bilinmiyor. Olay hakkında soruşturma açıldı.

Trump yönetimi New York Times gazetesinin pazartesi gecesi ulaştığı ana kadar bu gelişmeyi kamuoyuna duyurmamıştı. Beyaz Saray resmi açıklama yapmadı.

ABD Merkez Komutanlığı İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticari trafiğe kapatma hamlesine karşı bölgede Apache helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla askeri operasyonlar yürütüyor.

Hellfire füzeleriyle donatılan Apache helikopterleri küçük tekne saldırılarını engellemek ve İHA'ları düşürmek amacıyla Boğaz'da devriye geziyor. İran ise bu İHA ve helikopterleri düzenli olarak hedef alıyor.

Çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana İran yaklaşık 30 Amerikan Reaper İHA'sını düşürdü. Ayrıca birkaç ABD savaş uçağı da bu süreçte kaybedildi.

Ancak yaşanan bu son kaza operasyonlarda kaybedilen ilk Apache helikopteri olarak kayıtlara geçti.