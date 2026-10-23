İstanbul, bölgesel ve küresel krizlerin ele alınacağı önemli bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarında yedi ülkenin dışişleri bakanı bir araya geliyor.

Toplantılara Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılıyor.

TÜRKİYE BİR ARAYA GETİRDİ

Söz konusu yedi ülke, R4+E3 formatında ilk kez Türkiye'nin inisiyatifiyle bir araya geldi.

Zirve kapsamında; Filistin meselesi, Hürmüz'deki durum, Yemen’le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına dönük çözüm arayışları başta olmak üzere çeşitli bölgesel konuların ele alınması hedefleniyor.

Görüşmelerde ayrıca R4 ve E3 ülkeleri arasında gelecek dönemde hayata geçirilebilecek işbirliği ve koordinasyon imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

EN SON NEW YORK'TA TOPLANDILAR

İlki 18 Mart'ta Riyad'da yapılan R4 Dışişleri Bakanları toplantılarının sonuncusu, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 21 Eylül'de New York'ta gerçekleştirildi ve mekanizma bugüne kadar toplam altı toplantı yaptı.

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 mekanizması ise 2003'ten bu yana İran'ın nükleer programına dair yürütülen üçlü diplomatik işbirliği kapsamında ortaya çıktı.

Yapı, geçen süre zarfında farklı bölgesel ve uluslararası başlıklarda ortak diplomatik girişimlerde bulunan bir işbirliği zeminine dönüştü.