Asya seansında haftaya zayıf bir başlangıç yapan ABD doları, Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın kaldırılmasına yönelik anlaşma umutlarıyla baskı altında kaldı. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar kritik eşiğinin altına sarkması, yatırımcıları güvenli liman olan dolardan uzaklaştırarak riskli varlıklara yöneltti.
ABD yönetiminden anlaşmanın yakın olmadığına dair gelen "soğutma" açıklamalarına rağmen, piyasalar hafta sonu paylaşılan olumlu mesajlara odaklanmayı sürdürüyor.
DOLAR MAYISIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Güne kayıpla başlayan dolar, önemli para birimleri karşısında değer kaybetti:
Japon Yeni: Dolar, yen karşısında yüzde 0,2 düşüşle 158,9 seviyesine geriledi.
Euro ve Sterlin: Euro, dolar karşısında yüzde 0,3 yükselerek 1,1636 seviyesine çıkarken; İngiliz sterlini de aynı oranda değer kazanarak 1,3476’dan işlem gördü.
Emtia Para Birimleri: Risk iştahındaki artıştan en çok etkilenen Avustralya doları yüzde 0,5, Yeni Zelanda doları ise yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.
Doların altı önemli para birimi karşısındaki gücünü ölçen Dolar Endeksi (DXY), yüzde 0,1 kayıpla 98,95 puana gerileyerek 18 Mayıs’tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.
PETROL SERT DÜŞTÜ
Anlaşma ihtimali enerji piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Brent petrol yüzde 5,4 değer kaybederek 97,91 dolara inerken, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol yüzde 5,7 düşüşle 91,10 dolar seviyelerine çekildi.
Hafta sonu boyunca gelen çelişkili açıklamalar ise piyasalardaki oynaklığı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran ile bir mutabakat zaptının "büyük ölçüde müzakere edildiğini" ve arabuluculuk yapan Pakistan’ın ilerleme kaydettiğini belirtmişti. Ancak Pazar günü Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "anlaşma imzalanıp onaylanana kadar blokajın tüm gücüyle süreceğini" vurgulayarak daha sert bir ton kullandı.
TEMEL SENARYO NE DİYOR?
Piyasa uzmanları, sürecin uzamasına rağmen nihai bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserliğini koruyor. Westpac analistleri yayımladıkları notta, Sidney seansının başında dolar genelinde görülen satış baskısının risk iştahının desteklendiğini kanıtladığını ifade etti.
Pepperstone Group Araştırma Müdürü Chris Weston ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Piyasalar somut bir atılım konusunda inanılmaz derecede sabırlı olmaya alıştı. Zamanlama belirsizliğini korusa da hafta sonu gelen haberler, temel senaryo olan 'anlaşma' ihtimaline olan inancı pekiştirdi."
KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM
Doların zayıfladığı ve risk iştahının arttığı ortamda kripto varlıklar da pozitif bir seyir izledi. Bitcoin yüzde 0,5 artışla 76.961,76 dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum 2.091,65 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi.