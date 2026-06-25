Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Yetkililer, ABD-İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 geminin 13'ünün geçiş yaptığını belirtti.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.