Barışa belki de günler kala Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, barış umutlarını zedelerken dünya ekonomisini yeniden alt üst etti.

ABD donanması İran'a ait Touska isimli tankeri motor dairesinden vurması, ardından da çıkartma yaparak gemiyi ele geçirmesi İran tarafından ateşkesin ihlali olarak yorumlandı.

İran basınına göre ülke, ABD ablukasını delmek amacıyla yola çıkan 274 metre uzunluğundaki gemiyi korumak için ABD gemilerini kamikaze İHA'larla hedef aldı.

İran'ın çabaları başarılı olmadı. Gemi ABD güçleri tarafından el geçirildi. İran, 'hızla misilleme yapacağının' sözünü verirken açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump geminin daha önce de yaptırımlı gemiler listesine alındığını vurguladı.

ABD Başkanı, geminin ele geçirilmesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına ve 'Fransız ve İngiliz gemilerine' ateş açmasına misilleme olduğunu ima etti.

BARIŞ UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerden sonra İranlı arabulucuların çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen görüşmelere katılacağına dair bir mesaj vermemesi, umutlu mesajlar veren arabulucu Pakistan'ı da endişelendirdi.

ABD, baş müzakerici görevini üslenen Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İslamabad'a geleceğini doğrularken İran kendi heyetinin İslamabad'a geleceği yönünde bir açıklama yapmadı.

ABD ve İran arasındaki ateşkes Çarşamba günü sona eriyor. ABD, ateşkesin uzatılmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise Çarşamba günü bir anlaşma yapılmaması halinde İran'ın elektrik santrallerini ve köprülerini vuracağını duyurdu.

Eğer Çarşamba günü bir barış anlaşması imzalanmazsa, savaşa dönüleceğine kesin gözüyle bakılıyor. İsrail ordusu şimdiden hazırlıklara başladığını duyururken İran destekli Husilerin Kızıldeniz'i kapatma tehdidinden sonra Orta Doğu'daki 3 uçak gemisinden biri olan USS Abraham Lincoln Kızıldeniz'e indi.

İran ise füze cephaneliğinin yarısından fazlasını tüketmediğini, hala hazırda tuttuğunu yeniden vurguladı. Savaş, tüm şiddetiyle yeniden patlak vereceğinin sinyallerini veriyor.

EKONOMİ ÇALKALANDI

Dün akşam yaşanan olaylar silsilesinden sonra piyasalar anında etkilendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti.

ABD ve İran'ın çifte ablukası sonrası Körfez bölgesindeki gemi trafiğini ciddi şekilde yavaşlattı.

ABD’nin İran’a ait bir kargo gemisine el koyması ve İran’ın misilleme açıklamaları, ateşkesin kısa sürede sona erebileceği endişesini güçlendirdi.

Tahran yönetimi, ABD ile planlanan ikinci tur görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Bu gelişme, ateşkesin süresinin dolmasının ardından gerilimin yeniden tırmanabileceği beklentisini artırdı.

Doların güç kazanması ve Orta Doğu’da artan gerilim, değerli metal üzerinde baskı yarattı. Spot altın yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4.793,98 dolara düşerken, gün içinde 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,4 kayıpla 4.813,60 dolara geriledi. Yurt içi serbest piyasalarda ise gram altın 6.910 lirada bulunurken Kapalıçarşı'da satış fiyatı 6.941 lirada hareketleniyor.

Dolar endeksindeki yükseliş, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 0,5 artarak altın üzerindeki baskıyı artırdı.