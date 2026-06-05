St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rus devlet televizyonu Vesti'ye konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yılın ilk aylarında petrol fiyatlarının Rusya açısından beklentilerin altında kaldığını, ancak son dönemde piyasa şartlarının değiştiğini söyledi.

‘1 TRİLYON RUBLE AKTARILABİLİR’

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığına dikkat çeken Siluanov, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağının henüz net olmadığını ifade ederek, "Bu fiyatlar yıl sonuna kadar korunursa, elde edeceğimiz ek kaynaklarla bütçeden Ulusal Refah Fonu'na yaklaşık 1 trilyon ruble aktarılabilir" dedi.

‘HEDEFLERİ AŞACAĞIZ’

Öte yandan Siluanov, Rusya'nın 2026 yılı için belirlediği özelleştirme hedeflerine ulaşmayı planladığını da vurguladı. Maliye Bakanı, "Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin kararıyla hazineye devredilen varlıkların satışına ilişkin hedefleri de aşacağız" ifadelerini kullandı.

GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde aksarken, küresel enerji piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğazdaki gerilim, Rusya'nın başlıca ihracat ürünlerinden petrolün fiyatında da hızlı yükselişe neden oldu.