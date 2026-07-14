ABD Başkanı Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"- Petrol akışı hiç olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor. Hürmüz Boğazı, İran hariç tüm gemi trafiğine açık.

-İran limanlarına giden, İran limanlarından çıkan veya İran yükü taşıyan gemilere tam abluka uygulanacak.

- ABD için öngörülen yüzde 20’lik geri ödeme ücreti yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Bu yatırımlar çok büyük olacak.

- İran’ın yüz binlerce insanı öldürdüğü dönem sona erdi. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak."