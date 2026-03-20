Dünya ekonomisinin en kritik su yolu olan Hürmüz Boğazı, abluka altına alınırsa yalnızca Orta Doğu değil, dünyanın 4 bir yanındaki ekonomiler sarsılacak. Uzmanlar, özellikle Asya'nın bu krizden en ağır payı alacağını öngörüyor. İşte en savunmasız 10 ülke...

10. Singapur

Orta Doğu ham petrolünü işleyerek Asya ve Avustralya'ya dağıtan Singapur, boğazın kapanmasıyla doğrudan sarsılıyor. Ülke rafinerileri, üretim kapasitelerinde yüzde 40 ila 50 oranında düşüş yaşandığını bildiriyor.

9. Tayvan

Tayvan'ın tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 62'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Enerji yoğun yarı iletken endüstrisi istikrarlı elektrik tedarikine muhtaç; olası bir aksama küresel çip krizini derinleştirebilir.

8. Tayland

Nomura Bank analistleri Tayland'ı makroekonomik açıdan Asya'nın en kırılgan ülkesi olarak tanımlıyor. Enerji karışımının yüzde 94'ünden fazlası fosil yakıtlardan oluşurken enerji ticaret açığı GSYİH'nin yüzde 7,1'ine ulaşmış durumda; bu oran bölgenin en yükseği.

7. Bangladeş

Reuters verilerine göre Katar'dan yapılan LNG sevkiyatları, Bangladeş'in doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor. Tedarik kesintisi, ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan tekstil sektörünü doğrudan tehdit ediyor. Kriz o boyuta ulaştı ki yetkililer enerji tasarrufu amacıyla üniversiteleri geçici olarak kapattı.

6. Filipinler

MUFG Research tahminlerine göre petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış, Filipinler'in cari açığını GSYİH'nin yüzde 0,4 ila 0,5'i oranında büyütüyor. Enerji fiyatları uzun süre yüksek kalırsa ülkenin 2026 büyümesi yüzde 1'den fazla gerileyebilir.

5. Pakistan

Pakistan'ın petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlası Orta Doğu'dan geliyor; LNG'nin neredeyse tamamını ise tek bir ülkeden, Katar'dan alıyor. Nisan buğday hasadından önce tarım makineleri için dizel kıtlığı riski büyüyor. Olası bir tedarik kesintisi gıda fiyatlarını fırlatabilir, ülkeyi istikrarsızlaştırabilir.

4. Çin

Çin, petrol ve LNG'de dünyanın en büyük ithalatçısı olmasına karşın kırılganlık sıralamasında üst sıralarda yer almıyor. Bunun nedeni yerli kömür üretimi ve devasa stratejik rezervler. Bununla birlikte petrol ithalatının yaklaşık yüzde 40'ı, LNG ithalatının ise yaklaşık yüzde 30'u Hürmüz'den geçiyor. Uzun süreli bir abluka, Çin fabrikalarının üretim maliyetlerini ciddi ölçüde artıracak.

3. Hindistan

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan, Basra Körfezi'ne hayati bağımlılığını sürdürüyor. Petrol ithalatının yaklaşık yarısı, LNG sevkiyatının yüzde 53'ü bu boğazdan geçiyor. Nomura Bank'a göre enerji ticaret açığı halihazırda GSYİH'nin yüzde 3,5'ine ulaştı. Olası bir fiyat şoku rupiyi aşağı çekecek, enflasyonu körükleyecek ve Asya'nın bu dev ekonomisini yavaşlatacak.

2. Güney Kore

Güney Kore'nin enerji ticaret açığı GSYİH'nin yüzde 5,7'si ile çarpıcı bir seviyede. Ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 70'i Orta Doğu'dan geliyor. Seoul, son zamanlarda otuz yılın ilk yakıt fiyatı tavanını uygulamak zorunda kaldı. Uzun süreli bir abluka ülke ekonomisine büyük darbe vuracak.

1. Japonya

Listenin zirvesinde Japonya var. Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlası Orta Doğu'dan, büyük bölümü Suudi Arabistan ve BAE'den geliyor. Stratejik rezervler mevcut, ancak ülkenin devasa sanayi yapısı Hürmüz'deki herhangi bir uzun süreli aksamayı kaldıramaz. Japonya'nın tedarik zincirindeki bir kopukluk yalnızca Tokyo'yu değil, tüm küresel ekonomiyi sarsacak.