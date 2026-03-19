Krizin fitilini ateşleyen son gelişme, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olan Güney Pars’a yönelik füzeler oldu. Katar ve İran, tesislerin vurulmasından doğrudan İsrail’i sorumlu tutarken, Katar Dışişleri Bakanlığı bu hamleyi "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. İran Devrim Muhafızları’nın (IRGC) dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve bölgedeki tüm enerji altyapısını "meşru hedef" ilan etmesi, küresel arz zincirini kopardı. Basra Körfezi ülkeleri ürettikleri petrolü gönderecek yer bulamazken, tankerler yük dolu halde denizde atıl bekliyor.

BENZİN %32 ZAMLANDI

Benzin fiyatlarındaki yangını durduramayan Trump, çareyi 100 yıllık Jones Yasası’nı 60 günlüğüne askıya almakta buldu. Yabancı gemilerin ABD limanları arasında yakıt ve gübre taşımasına izin vererek lojistiği hızlandırmayı amaçlayan bu hamle, analistler tarafından "tamamen sembolik" bir göz boyama olarak değerlendirildi.

Amerikan Denizcilik Ortaklığı bu kararı "hukuksuz" ve "Amerikan işçisine darbe" olarak nitelendirerek protesto etti. Sektör temsilcilerine göre bu muafiyetin pompa fiyatlarına etkisi galon başına bir centten bile az olacak. Nitekim Amerikan Şoförler Birliği (AAA) verileri de bu çaresizliği kanıtlıyor; kurşunsuz benzinin galonu 3,84 dolara fırlayarak, savaşın başladığı günden bu yana tam %32 zamlandı.

Trump yönetiminin içine düştüğü bu sıkışmışlık, ABD şirketlerinin Venezuela ile petrol ticareti yapmasına izin verilirken, geçtiğimiz hafta Rus petrolüne uygulanan yaptırımların bile "boğazlar açılana kadar" geçici olarak askıya alınması Amerika’da büyük bir siyasi depreme yol açtı. Ancak ne acil durum rezervlerinden piyasaya sürülen 415 milyon varil petrol, ne de bu "etik dışı" bulunan yaptırım esnemeleri fiyatlardaki tırmanışı durdurabildi. Trump’ın "Savaşı yakında bitireceğim" vaatleri, her geçen gün daha da yükselen pompa fiyatları karşısında inandırıcılığını yitiriyor.

"PETROL 120 DOLARA ÇIKACAK!"

Piyasalardaki analizler, krizin henüz en karanlık noktasına gelmediğini gösteriyor. Citi analistleri, petrolün birkaç gün içinde 120 dolara, benzin fiyatlarının ise 4 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli kapalı kalması, üretim tesislerinin kapatılmasına neden olurken, bu tesislerin tekrar faaliyete geçmesinin haftalar sürecek olması krizin kalıcı olacağına işaret ediyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın "enflasyon şoku kapıda" uyarısı, 2026 baharının sadece askeri füzelerin değil, kontrolden çıkan fiyatların ve çöken enerji güvenliğinin mevsimi olacağını tescilledi.

Kaynak: The Washington Post, AAA ve Citi Bank