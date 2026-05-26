Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmalar, küresel ticaret hacminin rotasını değiştiriyor.

Kazakistan Ulusal Demir Yolları (KTZ) CEO’su Talgat Aldybergenov, Çinli müşterilerin güvenilirlik ve öngörülebilir teslimat süreleri nedeniyle deniz yolu yerine kara yoluna olan ilgisinin arttığını belirtti. Bu durum, Çin ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ve Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen "Orta Koridor"un stratejik önemini bir kez daha teyit etti.

2023'A KADAR 10 MİLYAR DOLAR

Lojistiği stratejik öncelik haline getiren Kazakistan, KTZ’yi kilit bir transit operatörüne dönüştürüyor. Aldybergenov’un açıklamasına göre, 2030 yılına kadar altyapı geliştirme projelerine toplam 10 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Bu meblağın yaklaşık yarısı halihazırda harcanmış durumda.

DEMİR YOLU KAPASİTESİNDE REKOR ARTIŞ BEKLENTİSİ

KTZ, bu yıl içinde 900 kilometrelik yeni demir yolu hattı inşa ediyor. Bu projeler arasında yer alan 300 kilometrelik Ayagöz-Bakhty hattı, Çin ile üçüncü bir sınır kapısı oluşturacak. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Kazakistan ile Çin arasındaki yıllık raylı taşıma kapasitesinin 55 milyon tondan 100 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

HAZAR DENİZİ'NDEKİ DARBOĞAZ GİDERİLİYOR

Orta Koridor üzerindeki en büyük engel olarak görülen Hazar Denizi’ndeki gemi eksikliği için de düğmeye basıldı. KTZ, bu darboğazı aşmak amacıyla 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak 6 yeni gemi satın alıyor. Gemilerin dördü Çinli Jiangsu Hantong Group, ikisi ise Azerbaycan’daki Bakü Tersanesi tarafından inşa edilecek.

AVRUPA'DA TERMİNAL SATIN ALMALI GÜNDEMDE

Kazakistan, sadece kendi topraklarında değil, küresel ölçekte de terminal kapasitesini artırıyor. Çin’in Xi’an limanında halihazırda terminali bulunan KTZ; Romanya, Macaristan ve Almanya’da konteyner terminalleri satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Şirket ayrıca Çin’in Chengdu eyaletinde ortak bir proje yürütürken, Kazakistan’ın Kökşetau şehrinde de tarımsal ihracatı artıracak bir konteyner merkezi inşa etmeyi planlıyor.

HAVADAN KARAYA TAM ENTEGRASYON

Lojistik ağını genişletmekte kararlı olan KTZ, hava kargo taşımacılığına da giriş yapıyor. Şirketin yıl sonuna kadar ilk kargo uçağını teslim alması ve önümüzdeki üç yıl içinde uçak filosunu genişletmesi bekleniyor. Ayrıca lokomotif açığını kapatmak için ABD’li Wabtec ve Fransız Alstom ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalandı.