Borsa İstanbul ise hem küresel satış dalgasının hem de Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) fonlara yönelik yeni düzenlemelerinin oluşturduğu çifte baskının altında kaldı. Fonlardan hızlanan para çıkışları hisselerde satışları artırırken, BIST 100 gün içinde 14 bin puanın altına sarktı.

BIST 100, gün içinde 13.876 puana kadar gerilerken bu seviyeden gelen tepkiyle yeniden 14 binin üzerine çıktı. Endeks günü yüzde 1.25 kayıpla 14.050 puandan tamamladı.

KISIR DÖNGÜYE GİRDİ

SPK düzenlemesinin ardından fonlardan yaşanan çıkışların satış baskısını artırdığı belirtiliyor. Ekonomist İris Cibre, yatırımcıların fondan para çektikçe fonların ellerindeki hisseleri satmak zorunda kaldığını, piyasa düştükçe yeni çıkışların geldiğini belirte- rek bunun bir kısır döngüye dönüştüğüne dikkat çekti.

Öte yandan üç seansta sert gerileyen altın, ABD özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dipten toparlandı. Zayıf istihdamın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz artırımında daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirmesiyle ons altın yeniden 4.380 dolar civarına yükseldi. Gram altın 6.800 liraya, gümüşün onsu ise 65 doların üzerine çıktı.