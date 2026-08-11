Petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi yeni haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizliğin sürmesi, arz endişelerini yeniden güçlendirdi.

Brent petrol vadeli kontratları varil başına 88 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) petrolü ise 82,45 dolara kadar yükseldi. Her iki petrol türü de pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK YENİ TALEBİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış anlaşması için öne sürdüğü şartlara verdiği yanıt etkili oldu. Trump, İran'dan savaşlarda, saldırılarda ve protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat ödemesini istedi.

Tarafların karşılıklı taleplerinin sertleşmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerin daha da zorlaşabileceği beklentisini beraberinde getirdi. IG analisti Tony Sycamore, piyasanın taraflardan birinin geri adım atmasını beklediğini belirterek mevcut durumu "kim önce göz kırpacak" şeklinde tanımladı. Sycamore, görüşmeler sonuçlanana kadar petrolün 75-95 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, çarşamba günü açıklanacak ABD temmuz ayı enflasyon verilerinin önemini de artırdı. Piyasa beklentileri manşet TÜFE'nin aylık yüzde 0,1, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 0,2 artması yönünde bulunuyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin, Fed'in gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri yeniden güçlendirmesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar petrol fiyatlarındaki hareketin yanı sıra ABD'den gelecek enflasyon rakamına da odaklandı.

ASYA PİYASALARINDA TEMKİNLİ SEYİR

Petroldeki yükselişin yanı sıra Asya piyasalarında da dalgalı bir görünüm öne çıktı. Japonya'daki tatil nedeniyle ABD Hazine tahvillerinin nakit işlemleri gerçekleştirilmezken, vadeli kontratlarda düşüş görüldü.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Döviz piyasasında ise yen yeniden baskı altında kaldı ve dolar karşısında 159 seviyesine yaklaştı. Yatırımcılar Japonya ve ABD'nin olası müdahalelerine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Öte yandan spot altın da yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.409,81 dolara çıktı.