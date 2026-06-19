Bankacılık devi Citi, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat muhtırası sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normalleşmesiyle petrol fiyatlarında düşüş beklentisini korudu.
Banka, petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde düşüşlerini sürdürerek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar bandına inebileceği tahmininde bulundu.
HÜRMÜZ FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR
Citi analizinde, Hürmüz Boğazı'ndaki akışların tekrardan başlaması ve zamanla normalleşmesinin petrol fiyatlarını yeniden zayıf temel görünüme bağladığını ifade etti.
Banka, bu sürecin arz endişelerini hafifletmesiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının güçlenebileceğini gösterdi.
PETROLDE SERT DÜŞÜŞ YAŞIYOR
ABD'nin perşembe günü İran'a ilişkin deniz ablukasını kaldırdığını açıklamasının ardından petrol fiyatları gerileme gösterdi.
Fiyatlar, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından beri görülen en düşük seviyeye indi.
Analistler, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ihracatın gelecek aylarda normale dönebileceğini değerlendiriyor.
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