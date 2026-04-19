The Guardian’da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde deniz unsurlarının hareketliliğinin ciddi biçimde arttığı belirtildi. Ajans, mevcut güvenlik ortamı için tehdit değerlendirmesini mümkün olan en yüksek risk seviyesi olan "Kritik" seviyesine yükseltti.

BİRDEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan İran Donanması, ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka girişimlerinin ardından boğaz geçişlerine ilişkin kısıtlamaları yeniden devreye aldı. İngiltere Denizcilik ve Gümrük İdaresi’nin (UKMTO) verdiği bilgilere göre, İran güçleri Cumartesi günü boğazdan geçen ticari gemilere yönelik birden fazla saldırı gerçekleştirdi.