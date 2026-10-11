ABD ile İran arasında artan gerilimin gölgesinde, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan kritik bir deniz kazası haberi geldi. Bölgeden ayrılmaya çalışan yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker, deniz mayınına çarparak infilak etti. Olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

İran basınında yer alan bilgilere göre, dev gemi fark edilmemek amacıyla navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapatarak ilerlemeye çalıştı. Ancak İran'ın ilan ettiği izinsiz güzergâh ve alternatif güney rotası üzerinde tespit edilen mayına çarpan tankerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Devasa boyuttaki patlamanın ardından başlayan yangın, kıyı bölgelerinden ve termal kameralarla anbean görüntülendi.

"HER GEMİNİN AKIBETİ DEHŞET VERİCİ BİR YANGINDIR"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), olayın ardından yayımladığı resmi açıklamada tankerin adını, ait olduğu ülkeyi, mürettebatın sağlık durumunu ve olası çevre felaketinin boyutlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik kurallarını ve belirlenen rotaları ihlal eden tüm gemilerin hedef alınacağı vurgulandı. DMO, "Hürmüz Boğazı’ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin Temmuz ayındaki hamlelerinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve kendi belirlediği koridor dışındaki tüm geçişleri hedef alacağını ilan etmişti. Süper tankerin patlaması, bu sert politikaların sahada nasıl sonuçlandığına dair çarpıcı bir örnek olarak kayıtlara geçti.