Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen WinWin Zirvesi'nde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından bu yana ithal fosil yakıtların Avrupa'ya 127 milyar euro ek maliyet getirdiğini açıkladı.

Petrol ve doğalgaz ithalatının ekonomik yükün yanı sıra şok ve kriz risklerini de beraberinde getirdiğini belirten von der Leyen, temiz enerjiye geçişin yalnızca iklim hedefleri için değil, Avrupa'nın rekabet gücü ve enerji bağımsızlığı açısından da kritik olduğunu söyledi.

2040 İÇİN YÜZDE 90 EMİSYON AZALTMA HEDEFİ

Von der Leyen, Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefini koruduğunu belirterek, 2040 iklim hedefi konusunda sağlanan anlaşmanın bu yönde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

AB'nin 2040'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlatan von der Leyen, 2021'den bu yana birlik genelinde sürdürülebilir faaliyetlere 1,2 trilyon euronun üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

Küresel temiz teknoloji pazarının her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü ifade eden von der Leyen, Avrupa'nın bu teknolojileri yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten bir merkez olması gerektiğini vurguladı.

SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 100 MİLYAR EURO HEDEFİ

Von der Leyen'in aktardığına göre, AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin 2005'te devreye alınmasından bu yana sistemin kapsadığı sektörlerde emisyonlar yaklaşık yüzde 50 azalırken Avrupa ekonomisi yüzde 30 büyüdü. Sistem, inovasyon ve temiz teknolojilere yeniden yatırım amacıyla 270 milyar euronun üzerinde gelir sağladı.

Von der Leyen, sanayinin dönüşümünü desteklemek üzere kurulması planlanan Sanayiyi Karbonsuzlaştırma Bankası aracılığıyla 100 milyar euroluk kaynağın harekete geçirilmesinin hedeflendiğini de belirtti.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti açısından kritik bir geçiş noktası. Boğazdaki aksaklıklar enerji arzı ve uluslararası petrol fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.