Olay, Esenler ilçesi Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda firari Gülüstan Kurt'un saklandığı evi tespit ederek takibe aldı. Polis ekipleri, 33 yaşındaki Kurt'un sosyal medya üzerinden takipçileriyle canlı yayın yaptığı sırada adrese baskın düzenledi.
"AÇMA HÜRREM"
Kapı zili çaldığında ne olduğunu anlamaya çalışan kadını, yayına katılan takipçileri "Hürrem'in kapısı çalıyor, açma Hürrem" sözleriyle uyarmaya çalıştı. Kapı deliğinden dışarı baktığında büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, kapıyı açmak zorunda kaldı ve polislerin içeri girmesiyle yaşanan hareketli anlar saniye saniye canlı yayına yansıdı. Baskın anında takipçilerin "Gitti Hürrem, aldılar onu" şeklindeki tepkileri duyulurken, kadının elinden düşen telefonun ardından canlı yayın kapandı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Emniyete götürülen Gülüstan Kurt'un sorgusunda suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere çeşitli illerdeki mahkemelerce ağırlıklı olarak hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçlarından arandığı belirlendi. Toplamda 215 adet suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Gülüstan Kurt, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.