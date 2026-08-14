Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen 24 meclis üyesinin ardından oluşan yeni siyasi dağılım ve ihtisas komisyonlarındaki değişiklikler ele alındı.

CHP’den ayrılan 24 meclis üyesinin YENİ Parti’ye geçmesiyle CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki temsiliyeti sona ererken, YENİ Parti 24 üyeyle mecliste yer aldı. Toplantı öncesinde CHP Grubu için kullanılan isimliklerin kaldırılarak yerlerine YENİ Parti isimliklerinin konulduğu görüldü.

KOMİSYONLAR İÇİN YENİ DİLEKÇE

Toplantının açılışında Başkan Tahir Büyükakın, siyasi parti dağılımındaki değişiklik nedeniyle ihtisas komisyonlarındaki üyeliklerin yeniden düzenleneceğini açıkladı. YENİ Parti’ye geçen meclis üyelerinden komisyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin dilekçeler istendi.

Sunulan dilekçelerde eksiklikler bulunması üzerine işlemlerin tamamlanması için toplantıya ara verildi.

KÜÇÜKKAYA İLE BÜYÜKAKIN ARASINDA POLEMİK

Aranın ardından YENİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ümit Küçükkaya ile Büyükakın arasında siyasi gelişmelerin meclis kürsüsünde konuşulması konusunda tartışma yaşandı.

Küçükkaya, konuşmasında İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen adli sürece ve CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçiş sürecine değindi. Tutuklu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Küçükkaya’nın sözleri, AKP’li meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

“YARGILAMANIN DEVAM ETTİĞİ KONUYU GÜNDEM YAPMAK DOĞRU DEĞİL”

Tartışmaya YENİ Parti Meclis Üyesi Erkan Uygun’un da dahil olmasıyla salonda karşılıklı sözlü atışmalar yaşandı.

Tansiyonun yükselmesi üzerine Büyükakın, devam eden yargı sürecinin meclis gündemine taşınmasının doğru olmadığını belirterek, “Bakın, yargılamanın devam ettiği bir konunun burada gündem yapılması doğru değil. Bunu en iyi hukukçular bilir” dedi.

“KENDİNİZİ ŞAH SANIYORSUNUZ”

Büyükakın’ın sözlerine tepki gösteren Küçükkaya ise, “Sayın Başkan, siz kendinizi şah sanıyorsunuz, bizi de piyon etmek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ardından Küçükkaya kürsüden inerken YENİ Partili meclis üyeleri de toplu olarak salonu terk etti.

YENİ Parti sıralarının boş kaldığı toplantıda meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine devam edildi ve gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.