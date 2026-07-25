İzmit Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, tutuklama öncesinde Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği savunma ortaya çıktı. Hürriyet, yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, dosyada yer alan tanık beyanlarının kişisel husumete dayandığını ileri sürdü.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Hakimlikte yaptığı savunmada suçsuz olduğunu belirten Hürriyet, daha önce savcılık ve emniyette verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Yedi yıldır aynı ekiple çalıştığını ifade eden Hürriyet, belediye başkanlığı süresince çok sayıda soruşturma geçirdiğini ancak hiçbirinden suç unsuru çıkmadığını savundu.

Kendisine yöneltilen "örgüt" suçlamasına da tepki gösteren Hürriyet, soruşturmada adı geçen çalışma arkadaşlarının da suçsuz olduğunu öne sürerek, "Asıl çete dışarıdadır. Ben bu çeteyi belediyeden uzaklaştırdığım için bugün buradayım" iddiasında bulundu.

RÜŞVET VE ALTIN İDDİALARINI REDDETTİ

Hakkındaki 3 kilo altın aldığı ve rüşvet aldığı yönündeki iddiaları da reddeden Hürriyet, böyle bir eylemin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Oğlunun sünnet düğünü üzerinden ortaya atılan para aklama iddialarına ilişkin ise düğünde misafirlerden takı yerine bağış yapılmasını istediğini, elde edilen gelirin organizasyon giderlerini dahi karşılamadığını ifade etti.

Mal varlığında herhangi bir olağanüstü artış bulunmadığını belirten Hürriyet, "Bir evim bile yok" diyerek hakkındaki maddi çıkar iddialarını kabul etmedi.

ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Savunmasında eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ile eski şoförü Hüseyin Ergül'ün ifadelerine de değinen Hürriyet, bu kişilerin belediyeden ayrıldıktan sonra kendisine yönelik husumet beslediğini ve iftira attıklarını öne sürdü.

İddiaların kişisel çıkar çatışmalarından kaynaklandığını savunan Hürriyet, söz konusu beyanların güvenilir olmadığını ileri sürdü.

AVUKATINDAN 'GİZLİLİK İHLALİ' TEPKİSİ

Hürriyet'in avukatı Eray Akbal ise soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen müvekkilinin adliyeye sevk edildiğinin basına önceden yansıdığını belirterek, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini savundu.

Akbal, dosyadaki suçlamaların büyük ölçüde husumetli tanık beyanlarına dayandığını öne sürerek, belediyedeki ihalelerin tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açık ihale usulüyle gerçekleştirildiğini ve rüşvet ya da ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarını destekleyen somut delil bulunmadığını iddia etti.

Savunmasında ayrıca Hürriyet'in belediyede araç kiralaması yerine araç satın alınmasını savunduğunu belirten Akbal, bunun kamu zararını azaltmayı amaçlayan bir politika olduğunu ileri sürdü. Avukat Akbal, müvekkili hakkında kaçma şüphesi bulunmadığını belirterek tutuksuz yargılanmasını, bunun mümkün görülmemesi halinde ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.