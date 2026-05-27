Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir yandan 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının sancılarını yaşarken, bir yandan da belediyelere yönelik operasyonlarla sarsılmaya devam ediyor.



Son olarak dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Güzelyalı Belediye Başkanı Mustafa Günay ve bir şüpheli, gece saatlerinde sevk edildikleri hakimlik tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklandı.





Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından operasyonların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, iktidar medyası Hürriyet'in yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin en büyük belediyeleri arasında yer alan Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenebileceğini iddia etti.



1 MİLYON NÜFUSLU İLÇEYE OPERASYON TEHDİDİ



Türkiye'nin en kalabalık üçüncü, Ankara'nın ise en kalabalık ilçesi olan Çankaya'da 33 yaşındaki belediye başkanı Avukat Hüseyin Can Güner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yakınlığının bulunduğunu belirten Bayer, köşesinde yayınladığı yazıda "İzmir ve İstanbul operasyonlarında elde edilen bilgilerle yakın zamanda yine Veli Ağababa’nın bir yakını olan Çankaya Belediye Başkanı’na karşı da kulislerde bir operasyon yapılacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.





CUMHURİYET'İN KALBİ OLARAK BİLİNİYOR



Çankaya, Türkiye'deki birçok bakanlık, Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı gibi sayısız devlet kurumuna ev sahipliği yapması nedeniyle "Cumhuriyet'in kalbi" olarak anılıyor.