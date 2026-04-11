Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez, yaptığı açıklamada, Cindoruk'un vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"Yaşamı boyunca, demokrasimize ve Atatürk Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı kalmış, her koşulda hukuken üstünlüğünü savunmuş, milli duruşu ve ulusal çıkarlardan yana tavrı ile gerçek bir demokrat, saygın siyaset ve devlet insanı; hoşgörüsü, nezaketi, bilgeliği ile gönüllerde taht kurmuş, değerli büyüğümüz ve kanaat önderimiz, TBMM 17. Başkanımız Hüsamettin Cindoruk beyefendi vefat etmiştir.

Acımız büyüktür. Başta saygıdeğer eşleri Dilek Cindoruk Hanımefendi olmak üzere, evlatlarına, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Çok değerli büyüğümüzün anısı kalplerimizde yaşayacak, demokrat ve yürekli duruşu önümüzü aydınlatacaktır. Allah rahmet eylesin"

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk 1933 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine Demokrat Parti geleneğinde başladı.Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptı.

1991 seçimlerinden sonra TBMM Başkanı oldu (1991–1995). Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bir süre DYP Genel Başkanlığı görevini de üstlendi. Türkiye siyasetinde merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak bilinen Cindoruk, Cumhurbaşkanı Vekilliği de yaptı.