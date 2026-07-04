Bir YouTube kanalına konuk olan AKP'li eski Kültür ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, iktidarın medya ile ilişkisini televizyon dizisi üzerinden eleştirdi. Payitaht Abdülhamid dizisini eleştirerek, dizinin tarihî gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

"KEMALİZM KARŞISINA HAMİDİZM ÇIKTI"

Çelik, Sultan II. Abdülhamid'e ilişkin muhafazakâr çevrelerde oluşturulan anlatıyı da eleştirerek, "Bizde ilahlaştırma diye bir hastalık var. Muhafazakâr camia, Kemalizm karşısında bir Hamidizm çıkardı. Ben ikisine de karşıyım" dedi.

"ÖYLE BİR ABDÜLHAMİT YAŞAMADI"

Payitaht Abdülhamid dizisinde anlatılan tarihin gerçek Abdülhamid karakteri ile çeliştiğini söyleyen Çelik, "Hayatı boyunca neredeyse cuma selamlığı dışında sarayın dışına çıkmamış Abdülhamid, elinde silahla düşman kovalıyor, İngiliz büyükelçisini tokatlıyor. Öyle bir Abdülhamid yok, yaşamadı" dedi.

"ABDÜLHAMİD İSTİBDATÇIDIR"

"- Abdülhamid batılı okulları kuran adamdır. Bunları görmemezlikten gelmek nankörlük olur. Ama bunlarla beraber Abdülhamid istibdatçıdır, kendisi gibi düşünmeyen adamlara hayat hakkı tanımayan adamdır" ifadelerini kullandı.

Abdülhamid'in İslamcılık anlayışına da değinen Çelik, "Sultan Abdülhamid'in İslamcı bir politikası var. Bizim muhafazakârlar o yüzden seviyor. Ama onunki samimi bir müminin Müslüman kardeşliğini öne çıkarmak için yaptığı bir İslamcılık değil. Pragmatik bir İslamcılık" değerlendirmesinde bulundu.