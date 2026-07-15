Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 kişi, ‘suç örgütü kurma’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarıyla emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde sorulan ihale süreçlerine dahil olmadığını belirten Güner, “İşlemlerde herhangi bir usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim” dedi.

ALEYHTE HUSUS

Yapılan bir ihalede neden ihale sorumlusunun görevden alındığının sorulması üzerine Güner, “Bu iptal işleminin hukuka uygun olduğunu idari yargı ve Danıştay belirlemiştir. Ayrıca zaten KİK bu ihaleyi iptal etmiştir. İhale yetkilisinin iptalinin sonuca etkisi ve bir önemi bulunmamaktadır” Dedi. Güner’e ifadesi sırasında, daha önce savcılıkça takipsizlik kararı verilen temizlik ihalelerine ilişkin sorular yöneltilirken, ‘örgüt’ ve ‘rüşvet’ iddialarına ilişkin hiçbir soru sorulmaması dikkat çekti.

Güner’in avukatlık bürosunda yapılan aramada el konulan dijital materyallerin imajları verilmedi, aramaya eşlik edilmesi talebi de reddedildi. Güner, “Bu nedenle bilgim olmayan hususlarla ilgili olası aleyhte hususları kabul etmiyorum” dedi. Avukatlık ofislerinde suçüstü hariç mahkeme kararı ile arama yapılabiliyor.

GİZLİ TANIK

Soruşturmada bir gizli tanık da var. Gizli tanık, Başkan Güner’in yakın arkadaşı S.K’nın, Belediye Başkan Yardımcıları ile ihale trafiğini yönettiğini öne sürdü. 1,6 milyar TL olan katı atık ihalesinin, küçük paylara bölünerek 85 milyon liralık bedellerle Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiğini iddia etti ancak delil gösteremedi.

‘Hukukun üstünlüğünden asla ayrılmadan sizler için çalıştım’

Hüseyin Can Güner “Sevgili komşularım” diyerek sosyal medya hesabından üst üste mesaj yayınladı. Güner’in hesabından şu açıklama yapıldı: “Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım. Verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak. Ben iyiyim; alnım ak, başım dik. Hayatım boyunca kimsenin hakkını yemedim, yedirmedim. Daima haksızlığın karşısında, haklının yanında durdum. Çankaya’nın tek kuruşuna dahi göz dikenler bizim kapımızdan geçemedi, masamıza oturamadı. Bugün iradesine sahip çıkan 7’den 70’e bütün komşularıma ve parti emekçilerimize teşekkür ediyorum.”

İBB’den bırakıldı, Çankaya’dan alındı

Geçen yıl haziran ayında İBB 5. Dalga operasyonunda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Ltd şirketi sahibi Menderes Cemaloğlu, Çankaya Belediyesi operasyonunda da gözaltına alındı.

Menderes Cemaloğlu’nun adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde de geçmiş ve Kiler Holding ile ortak çöp ihalesine girdikleri belirtilmişti. Kiler Holding’in patronları arasında AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de bulunuyor.