Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Beşiktaş-Galatasaray derbisine hakem olarak Yasin Kol'u atamasının ardından siyah-beyazlı kulüpten gelen tepkilere eski Başkan Hüseyin Yücel de eklendi.
Beşiktaş'ın yoğun isteğine rağmen Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmamasını eleştiren Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.
Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.
Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.
Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.
Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.
Biz Beşiktaş'ız...
Gerektiğinde hakemi de yeneriz!
Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.
Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.
Sahaya çıkma Beşiktaş."
122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.— Hüseyin Yücel (@HuseyinYucell) March 26, 2025
Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.
Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun…