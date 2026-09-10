Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıların ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan ortak savunma anlaşması çerçevesinde yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Khan, Mekke Anlaşması kapsamında askeri bir tepkinin şu aşamada değerlendirilmediğini belirterek, "Şu anda gündemde böyle bir şey yok... Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçen ay imzalanan ortak savunma anlaşmasının ardından geldi.

Üç ülke arasındaki anlaşma, taraflardan birine yapılacak silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılacağını öngörüyor.

İRAN'A UYARI YAPTI

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerindeki petrol tesislerini balistik füzelerle hedef alması, Ortadoğu'da ABD-İran savaşının yayılma riskini arttırdı.

İslamabad'daki yetkililere dayandırılan haberlere göre Tahran rejimine "Husi milisleri dizginle" mesajını veren Pakistan, aksi takdirde "savaşa müdahil olmak zorunda kalacağı" uyarısını yaptı.

Pakistanlı bir yetkili, "Bize, Suudi Arabistan'ı, ülke topraklarında savunma yükümlülüğü getiren bir savunma ittifakımız var" açıklamasını yaptı.

Yetkili, "Biz istemiyoruz. Ama bir aşamada, savaş sahnesine müdahil olmak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle İran'a bir uyarı mesajı iletildi" diye konuştu.

Pakistan Suudi Arabistan'a, iki ülke arasında imzalanan ikili bir savunma anlaşması kapsamında hava kuvvetleri unsurlarını, savaş uçaklarını ve kara birliklerini konuşlandırdı.

HUSİLERİN SALDIRILARI İŞLERİ KARIŞTIRDI

Değerlendirmeler, İran destekli Husilerin bu hafta Suudi kentlerini ve enerji altyapısını hedef alması ve saldırıların Perşembe günü itibarıyla Orta Doğu'da ikinci bir cepheye dönüşmesinin ardından yapıldı.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre İslamabad yönetimi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların artması üzerine İran'a Yemeni müttefiki Husileri dizginlemesi yönünde uyarıda bulundu.

ABD ile İran arasındaki ihtilafta arabuluculuk rolü de üstlenen Pakistan, söz konusu saldırıları kınadı ancak savunma paktı şartları doğrultusunda nasıl bir yanıt vereceğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Sözcü Khan ayrıca Washington'ın küresel enerji arzını da aksatan bölgesel çalkantıyı kontrol etmekte zorlandığı bir dönemde, Mekke ittifakını genişletme yönünde herhangi bir plan bulunmadığını kaydetti.