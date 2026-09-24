Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu Perşembe günü, daha önce bu bölgeler ile Cidde ve Yanbu için yayınlanan acil durum uyarılarının ardından Mekke, Taif ve kuzeybatıdaki Tabuk bölgesinde tehlikenin geçtiğini açıkladı.

Kurum, ayrı ayrı yayınladığı tehlike geçti bildirimlerinde, bölge sakinlerine talimatlarına uymaya devam etmelerini ve toplanmaktan ya da video çekmekten kaçınmalarını tavsiye etti

Mekke, Taif ve Cidde, Suudi Arabistan'ın batısında yer almaktadır. Yanbu, daha kuzeyde bulunan bir Kızıldeniz liman kentiyken, Tabuk ise krallığın kuzeybatısında yer alıyor.

Sivil Savunma, ulusal erken uyarı platformu aracılığıyla “olası bir tehlike” hakkında uyarılar yayınlamıştı. Duyurularda tehdidin niteliği belirtilmedi; ayrıca herhangi bir can kaybı veya hasar da bildirilmedi.

Suudi Arabistan, son günlerde Husi milislerine atfedilen bir dizi füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

20 Temmuz’da Husi milisleri, Suudi Arabistan’a karşı “deniz ablukası” uyguladıklarını duyurmuş, daha sonra da Suudi Arabistan’a bağlı gemilere ve tesislere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini iddia etmişti.

Suudi Arabistan, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sanaa ve birçok ili kontrol altında tutan Husi milislerine karşı, Mart 2015’ten beri Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen bir koalisyona liderlik ediyor.