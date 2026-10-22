Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yeni bir saldırı dalgası başlattığı bildirildi. Saldırılarda başkent Riyad başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki stratejik noktaların hedef alındığı öne sürüldü. Hedef alınan yerler arasında Riyad’daki Savunma Bakanlığı binasının yanı sıra Dammam ve Abha uluslararası havalimanları ile Yanbu kentindeki Aramco petrol tesislerinin bulunduğu belirtildi. TESİSLERDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELDİ Saldırıya uğradığı bildirilen bazı noktalardan yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Ancak saldırıların yol açtığı hasarın boyutuna ve olası can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve İHA’ları engellemek üzere harekete geçtiği belirtildi. Ülkenin kritik noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi. Saldırıların kapsamı, oluşan hasar ve olaylara ilişkin resmî açıklamaların ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.

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