Yemen’de uzun süredir devam eden iç savaşta cephe hatlarında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Husiler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında farklı bölgelerde çatışmalar yoğunlaşırken, bu kez gözler ülkenin enerji kaynakları bakımından en önemli merkezlerinden Marib’e çevrildi.

Husilere destek veren Beni Haşim kabilelerinin, Marib’e yönelik olası bir askeri harekâta katılmaya hazır olduklarını duyurduğu iddia edildi.

MARİB NEDEN ÖNEMLİ?

Başkent Sana ve kuzey Yemen’in geniş bölümünü kontrol eden Husiler, yıllardır Marib’i ele geçirmek için hükümet güçleriyle mücadele ediyor.

Kent, hükümete bağlı güçlerin kuzeydeki en önemli dayanak noktalarından biri konumunda. Bunun yanı sıra petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olması, Marib’in askeri olduğu kadar ekonomik açıdan da stratejik değerini artırıyor.

Marib’de kontrolün el değiştirmesi, Yemen’deki güç dengelerinin yanı sıra ülkenin enerji kaynakları üzerindeki hakimiyet açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.

ÇATIŞMALAR YENİDEN ARTTI

Son günlerde Marib’in yanı sıra El-Cevf, Taiz ve ülkenin batısındaki çeşitli bölgelerde Husi güçleri ile hükümet birlikleri arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

Hükümet güçlerinin Marib’in batısındaki Husi mevzilerine yönelik operasyonlar düzenlediği, Husilerin de karşı saldırılarla yanıt verdiği belirtiliyor.

Karşılıklı askeri hamleler, uzun süredir görece düşük yoğunlukta seyreden cephelerde tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor.

HUSİLER BASKIYI ARTIRIYOR

Marib’deki gelişmeler, Husilerin Yemen’in çeşitli noktalarında askeri faaliyetlerini artırdığı bir dönemde yaşanıyor.

Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bölgelerde yaşanan hareketlilik ve hükümet güçlerinin kaybedilen noktaları geri alma girişimleri, çatışmaların yeniden geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden oluyor.

Yemen’deki savaşın bölgesel boyutunu artıran bir diğer unsur ise Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki geçişi sağlayan Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeler. Bölgedeki güvenlik sorunları, uluslararası deniz ticareti açısından da kritik önem taşıyor.

MARİB DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Olası bir Husi taarruzunun başarıya ulaşması ve Marib’in kontrolünün el değiştirmesi halinde, Yemen hükümeti kuzeydeki en önemli merkezlerinden birini kaybedebilir.

Husiler açısından ise böyle bir gelişme, Sana çevresindeki hakimiyet alanının doğuya doğru genişletilmesi ve enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde etkinliğin artırılması anlamına gelebilir.

Bu nedenle Beni Haşim kabilelerinin olası bir operasyona katılmaya hazırlandığı yönündeki iddia, Yemen’deki gelişmeleri yakından takip eden çevreler tarafından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yemen’de yıllardır devam eden savaşta 2022 sonrasında cephelerde görece sakin bir dönem yaşanmıştı. Ancak son dönemde karşılıklı operasyonların yeniden artmasıyla çatışmalar farklı bölgelere yayılmaya başladı.