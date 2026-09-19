19 Eylül’de Husi güçlerinin düzenlediği saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndaki bir yakıt deposundan duman yükseldiği görüldü.
Saldırı Reuters tarafından doğrulandı. Görüntüler saldırının ardından yükselen dumanı gözler önüne serdi. Hasarın boyutu, can veya mal kaybı henüz aktarılmadı.
Son haberlere göre saldırı sonrası Riyad üzerindeki hava trafiği durduruldu. Yerel kaynaklara göre ARAMCO'ya bağlı 2 yakıt deposu vuruldu.
ACİL DURUM KALDIRILDI
Saldırılardan sonra çalan erken uyarı sirenleri durduruldu. Suudi Arabistan’ın büyük şehirlerinde acil durum kaldırıldı.
Suudi Sivil Savunma Teşkilatı daha önce Riyad, Cidde, El-Kharj, El-Ula, Yanbu, Taif, Abha, Farasan, Khamis Mushait ve Cizan’da uyarıyı duyurmuştu.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, başkent üzerinde muhtemelen füzelerin önlenmesi sırasında çıkan patlama sesleri duyuldu.
Yetkililer vatandaşlara, yetkililerin güvenlik talimatlarına uymaları ve etkilenen bölgeleri filme almamaları veya fotoğraflamamaları konusunda çağrıda bulunuldu.