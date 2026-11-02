Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan Havalimanı’nda bulunan bir askeri uçağı hedef aldıklarını öne sürdü. Riyad yönetiminden iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama veya doğrulama gelmedi.

SUUDLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Husiler, Suudi Arabistan’ın Cizan kentindeki havalimanında bulunan askeri uçağa yönelik saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiği, uçağın hasar alıp almadığı ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin iddiasına ilişkin henüz herhangi bir doğrulamada bulunmadı.