Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Suudi Aramco Rafinerisi ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın yanı sıra Dhahran kentindeki Suudi Aramco genel merkezinin koordinatlarını ve uydu görüntülerini yayımladı. Paylaşımda, söz konusu noktaların çevresinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.
SANA SALDIRISINA KARŞILIK TEHDİDİ
Husiler, daha önce Suudi Arabistan’ın Sana’a kentine yönelik saldırısına karşılık verilmemesi halinde yeni saldırılar düzenleyebilecekleri yönünde uyarıda bulunmuştu. Son paylaşım, taraflar arasındaki gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.