Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri noktalara insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle dört saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, saldırıların Doğu-Batı petrol boru hattındaki 7 numaralı pompa istasyonunu, Yanbu petrol tesisini, Şarure Havalimanı'ndaki bir askeri nakliye uçağını ve Hamis Muşayt Hava Üssü'nü hedef aldığını belirtti.

İKİ HEDEFİN VURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Seri, ilk saldırının Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı pompa istasyonuna İHA ile düzenlendiğini ve hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

İkinci saldırının Yanbu'daki petrol tesisine balistik füzeyle, üçüncü saldırının Şarure Havalimanı'ndaki askeri nakliye uçağına İHA ile gerçekleştirildiğini bildiren Seri, dördüncü saldırıda ise Hamis Muşayt Hava Üssü'ne balistik füze atıldığını kaydetti. Seri, son saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan makamlarından saldırılara ve sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HÜRMÜZ'Ü GEÇMEDEN PETROL İHRACATI SAĞLIYOR

Hedef alındığı belirtilen Doğu-Batı petrol boru hattı, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Bukayk kentinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya uzanıyor. Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki hat, ülkenin günlük yaklaşık 7 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz üzerinden ihraç etmesine imkan sağlıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşıyor. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.