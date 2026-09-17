Yemen'de resmi adıyla Ensarullah olarak bilinen Husi hareketi, Marib vilayeti üzerinde Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü öne sürerek karadaki enkaz fotoğraflarını yayınladı.

Olay anına ilişkin görüntülerde, daha önce Yemen ve İran'da kullanıldığı tespit edilen kara konuşlu ileri bakışlı kızılötesi (FLIR) sistemlerin yer aldığı görüldü.

İki kişilik mürettebatın kaderi belirsizliğini korurken, bu gelişme Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında tırmanan askeri gerilimin ortasında yaşandı.

BÖLGEDE PETROL AKIŞI KESİLDİ

2022'deki ateşkesten bu yana devam eden görece sakin dönemin ardından, son haftalarda çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Husi güçleri, stratejik öneme sahip Marib ve Taiz kıyı bölgeleri dahil olmak üzere Suudi destekli Yemen hükümet mevzilerine karşı belirgin ilerlemeler kaydetti.

Grup ayrıca Suudi Arabistan'ın güneyindeki askeri ve enerji altyapılarını hedef alan füze ile İHA saldırılarını artırarak Krallığın Kızıldeniz üzerinden petrol taşıma kapasitesini kısıtladı.

Husiler, Babülmendep Boğazı'nı Suudi petrol trafiğine kapattıklarını ilan ederek Riyad'ın ana enerji ihracat güzergahına doğrudan meydan okudu.

YERLİ ÜRETİM FÜZEYLE VURDULAR

Görsellerin yayınlanmasından önce açıklama yapan Husi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi destekli güçlere destek veren F-15 uçağının yerli üretim bir karadan havaya füze ile vurulduğunu iddia etti.

Seri, düşen uçağı aramak için bölgeye giren diğer Suudi F-15 ve Eurofighter Typhoon uçaklarının da hava savunma sistemlerince engellenerek geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Reuters ise iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını ve Suudi Arabistan'ın kayba dair henüz resmi bir açıklama yapmadığını aktardı.

Düşürülen uçağın, Kral Halid Hava Üssü'ndeki 55. Filo'ya bağlı 5539 kuyruk numaralı F-15SR (modernize edilmiş F-15S) olduğu değerlendiriliyor.

Suudi envanterinde 84 yeni F-15SA ile yerel imkanlarla geliştirilmiş 68 adet F-15SR bulunuyor.

Husilerin hava savunma ağında mobil füze sistemleri, yeniden tasarlanmış R-73 ile R-27 füzeleri ve İran menşeili Saqr/358 sistemleri yer alıyor.