Yemen'deki Husiler, perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan makamlarından ise bu aşamada saldırıya, olası bir hasara veya can kaybına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, perşembe günü Riyad'ın dört bir yanında çok sayıda patlama sesi yankılandı. Balistik füze saldırısı iddiası da görgü tanıklarının Suudi Arabistan'ın başkentinde yaşanan bu patlamaları bildirdiği sırada gündeme geldi.

ÖLÜMCÜL İHA SALDIRISI VE AKSAYAN UÇUŞLAR

Bu son gelişme, aynı havalimanına yönelik gerçekleştirilen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ayrı bir Husi insansız hava aracı (İHA) saldırısından bir gün sonra yaşandı. Riyad yönetiminin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, önceki İHA saldırısında bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından havalimanındaki uçuş gecikmeleri sarkarak perşembe günü de devam etti.

KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİ HEDEFTE

Resmi olarak Ensarullah adıyla bilinen silahlı grup, Suudi Arabistan genelindeki kritik altyapı tesislerine ve askeri noktalara yönelik yaylım ateşlerinin yanı sıra, son günlerde krallığın havalimanlarını hedef alan bir dizi saldırının sorumluluğunu üstleniyor.