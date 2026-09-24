Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi.

‘1018 HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik abluka ve saldırılarının devam ettiğini savunan Seri, çatışmaların yoğunlaştığı dönemde Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla 1018 hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etti. Seri ayrıca Necran ve Cazan bölgelerinden de füze atışları yapıldığını belirtti.

Bu saldırılara karşılık verdiklerini ifade eden Seri, Riyad'daki hassas noktalar ile Yenbu bölgesinde bulunan Aramco tesislerinin hedef alındığını duyurdu.

‘BAŞARIYLA SONUÇLANDI’

Husilerin askeri sözcüsü, Riyad ve Yenbu'ya yönelik saldırıların "başarıyla sonuçlandığını" savundu.

Suudi Arabistan yönetiminden ise Husilerin saldırı iddialarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.