Kibariye ile Beşiktaş'ta sahne alan Hüsnü Şenlendirici, konser öncesinde özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde satın aldığı çiftlikte yaşayan sanatçı, doğayla iç içe yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu söylerken, hasat dönemine hazırlandıklarını anlattı.

Beşiktaş sahnesi öncesi Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici kameralara poz verdi. İki ünlü isim de kendi hayatlarına dair açıklamalarda bulunurken Şenlendirici'nin köy hayatı açıklamaları ilgi gördü.





''KÖY HAYATINI SEVİYORUM''

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Hüsnü Şenlendirici, köy hayatını sevdiğini dile getirirken "Bahçe ile video çekerken ilgileniyorum. Onun haricinde çok ilgilenemiyorum. Bana bakmak da iyi geliyor. Ben köy hayatını seviyorum, köylü hayatı güzel" ifadelerini kullandı.

HASAT TELAŞI BAŞLADI

Şenlendirici, toprakla uğraştığını ''Biraz ilgileniyorum. Ekim-kasım gibi hasat yapıyoruz.'' sözleriyle anlattı.

HEM MÜZİKLE HEM TARIMLA UĞRAŞIYOR

Şenlendirici'nin doğayla iç içe yaşamı yeni değil. Sanatçı, 2020 yılında verdiği bir röportajda ata topraklarında hem tarımla uğraştığını hem de müzik çalışmalarını sürdürdüğünü anlatmıştı.

BU ZEYTİNLER KLARNET SESİYLE OLGUNLAŞMIŞ

Toprağın üretim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenlendirici, ihtiyaç duyduğu sebzelerin önemli bir bölümünü doğal yöntemlerle kendisinin yetiştirdiğini, zeytinlerinden elde ettiği yağı ise misafirlerine hediye ettiğini söylemişti. Sanatçı, "Bu zeytinler klarnet sesiyle olgunlaşmış zeytinler" diyerek esprili bir ifadeyle çiftlik yaşamını anlatmıştı.

300 ZEYTİN AĞACI, 200'E YAKIN MEYVE AĞACI

Çiftliğinde yaklaşık 300 zeytin ağacı ile 200'e yakın farklı meyve ağacının bulunduğunu belirten Şenlendirici, bakım çalışmalarını ailesiyle birlikte yürüttüklerini, ihtiyaç duyduklarında ise gündelik işçilerden destek aldıklarını ifade etmişti. Koronavirüs salgını döneminde yaptığı açıklamada ise üretimin ve çiftçiliğin önemine dikkat çekerek, "Toprağa ve çiftçiye çok fazla sahip çıkılması gerekir. Onlar olmadan karnımızı doyuramayız. Onlar olmadan kalkınamayız. Eğer üretirsek var oluruz" demişti.

10 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK

Hüsnü Şenlendirici, yaklaşık beş yıl önce doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde 10 dönümlük bir çiftlik satın almıştı. İçerisinde villa ve yüzme havuzunun da bulunduğu çiftlikte doğayla iç içe bir yaşam süren sanatçı, aynı zamanda burada klarnet kampları da düzenliyor.

KASKETİ VE ÇİZMELERİYLE BAHÇEDE

Kasketi ve çizmeleriyle zaman zaman tarlasında çalışan Şenlendirici, domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzelerin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut ve elma gibi birçok meyve yetiştiriyor. Traktör kullanan sanatçı, çiftliğinde tavuk, keçi ve koyun da besleyerek üretim odaklı yaşamını sürdürüyor.