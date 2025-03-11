Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayı Mahallesi'nde, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü. Gül ve Polat ailelerinin fertleri arasında yaşanan kavga, taşlar ve sopalarla yapılan saldırılarla devam etti.

Olayda, Bayram Polat (61), Halil Polat (43), Ramazan Gül (63), Veysi Gül (27), Cafer Kıran (33) ve Halil Kıran (63) yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri ise mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polis, kavganın büyümeden kontrol altına alındığını ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti.