Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Park halindeki bir otomobile kurşun isabet eden olayda, polis ekipleri sokakta 28 boş kovan tespit etti. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabancalarla birbirine ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çatışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.