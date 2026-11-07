Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Park halindeki bir otomobile kurşun isabet eden olayda, polis ekipleri sokakta 28 boş kovan tespit etti.
Aralarında önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabancalarla birbirine ateş açtı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çatışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.