Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Berat Çağlayan Çelik (22), tartıştığı husumetlisi F.Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Keykubat Mahallesi Özkol Sokak’ta meydana geldi. Çelik ile F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çelik, F.Ö.’ye ateş ettikten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan F.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.