Olay, 28 Temmuz saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Efe Gözgeç, caddede karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.’ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada kaldırımda yürüyen ve olayla ilgisi bulunmayan Selahattin Onmaz’a isabet etti. Ağır yaralanan Onmaz yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selahattin Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onmaz’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Gözgeç’in olay yerine yakın bir sokaktaki evde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde “Husumetli olduğum kişileri görünce ateş açtım. Yanlışlıkla yoldan geçen başka biri vuruldu. Pişmanım” dedi.

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için zırhlı araçla Adli Tıp birimine götürülen Gözgeç için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.