Konya’da yaşanan silahlı saldırı bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi’nde bulunan beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İşletmeci Bayram Duran’ın iş yerine gelen ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih P. ile tartışma yaşadığı belirtildi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Fatih P., yanında getirdiği av tüfeğiyle Bayram Duran’a ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Bayram Duran’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Duran’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler için götürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli Fatih P.’nin ise kısa süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin cinayete ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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