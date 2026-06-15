Olay, öğle saatlerinde Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. (28), sosyal medya üzerinden aralarında husumet bulunan B.D.'nin (38) bulunduğu araca silahla ateş açtı. Saldırıda B.D. yaralanırken, park halindeki başka bir araca da mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRIYI KAYDA ALDI

Yapılan incelemede, şüpheli M.A.'nın saldırı anlarını cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla ateş eden şüphelinin, "Kime şekil yapıyorsunuz, beni mi tehdit ediyorsunuz?" diyerek kaçmaya çalışan B.D.'yi kovaladığı anlar yer aldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Taraflar arasındaki husumetin sosyal medya üzerinden başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.