Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Eren K.'ya tüfekle ateş etti.
Açılan ateş sonucu sağ bacağına saçmalar isabet eden Eren K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.