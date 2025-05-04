Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma günü camilerde okuttuğu “erkek ve kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı haramdır” sözleri bulunan hutbesi büyük tepki çekmişti.

Hutbe, Türkiye’den 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Avusturya’da ise değişime uğradı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma günü Viyana Merkez Camii’nde gurbetçilere hutbe irad etti, ancak aynı gün Türkiye’de okunan hutbeyi tamamen değiştirdi. Türkiye ve Avustuya’da okunan hutbeler:

TÜRKİYE’DEKİ HUTBE: En büyük günahlardan biri de zinadır. Arkadaşlık, flört, dost hayatı, kaçamak gibi kavramlarla masum gösterilemez. ‘Gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi, düzeyli birliktelik’ gibi sözler, harama kapı aralamaktır. ‘Çapkınlık’ denilerek övünülen şey de zinadır. Aralarında dinen evlenme engeli olmayan erkek ve kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı haramdır.

AVUSTURYA’DAKİ HUTBE: En büyük sorumluluğumuz, yeryüzünde iyiliği egemen kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmaktır. Biz rol model bir insan olarak yaşadığımız yerde, mahallemizde, komşularımıza karşı İslam’ı öyle temsil edelim ki bizi görenler İslam’a heveslensin. Yaşadığımız her yeri barışın ve esenliğin yurdu yapalım. Kalıcı olan sevaplar, ibadetlerimiz, iyiliklerimizdir.