Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcu Can Uzun'un performansı ve gelişimine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Hütter, genç oyuncunun bireysel yeteneklerini takım oyunu içinde kullanmasının kariyeri açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Hütter, Can Uzun için şu ifadeleri kullandı:

"Can, futbolun bireysel yeteneklerini sergileyebileceği bir takım oyunu olduğunu ne kadar çabuk kavrarsa, kariyeri de o derece başarılı olur. Aksi takdirde kendi kendisinin en büyük düşmanı haline gelebilir. Şu anda futbolun bir takım oyunu olduğunu kavrayabilmiş değil."

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 7 resmi karşılaşmada 4 gol attı, 3 asist yaptı. Milli futbolcu, bu performansıyla takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri oldu.