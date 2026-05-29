Mahkemenin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin TBMM Grup Toplantısının 'yapılmayacağına' dair milletvekillerine gönderdiği yazısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir’in “Kılıçdaroğlu’nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi?” sorusu tartışmayı alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları imzanın Kılıçdaroğlu’na ait olup olmadığını yapay zeka Grok’a sordu.



YAPAY ZEKA: İKİ İMZA ARASINDA BELİRGİN FARK VAR



Yapay zeka uygulaması GROK sorulan imza sorularına “Evet, imzalar arasında belirgin farklar var. 2023 tarihli belgedeki (orta ve sağ paneller) ile 28.05.2026 tarihli mektuptaki imza stilleri, akış ve detaylarda farklılık gösteriyor. İmzalar zamanla, hız veya duruma göre doğal olarak değişebilir ancak bu kadar belirgin fark için grafolojik inceleme şart” yorumunu yaptı.