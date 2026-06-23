İzmir'ın Güzelbahçe ilçesindeki özel bir yaşlı bakımevinde 16 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen ve 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açılan ikinci davada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan huzurevi doktoru 58 yaşındaki Naciye S.'ye verilen 21 bin 200 liralık adli para cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, olay günü hemşire tarafından kendisine bilgi verilmesine rağmen sanık doktorun gerekli müdahalede bulunmadığını saptadı.

GEREKLİ ÖZEN VE TEDBİRİ GÖSTERMEDİĞİ VURGULANDI

Açıklanan gerekçeli kararda, olay tarihinde 8 aydır huzurevinde görev yapmakta olan doktor Naciye S.'ye, Fatma Uraz'ın banyo sonrasında vücudunda oluşan cilt lezyonlarının fotoğraflarının görevli hemşire tarafından iletildiği ve ardından telefonla arandığı bilgisi yer aldı. Buna rağmen sanığın hastayı görmeye gelmediği gibi bir sağlık kuruluşuna da yönlendirmediği, bu nedenle tıbbi uygulama hatası bulunduğu belirtildi. Kararda, sanık doktorun hastanın kronik hastalıklarını ve yanık durumuna ilişkin öyküsünü bilmesine karşın gerekli tedbirleri almadığı, mesleki bilgisi doğrultusunda meydana gelebilecek neticeleri öngörmesi gerekirken gerekli özen ve tedbiri göstermediğinin altı çizildi.

HAPİS CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Fatma Uraz'ın ölümüyle sanık doktorun ihmali arasında illiyet bağı bulunduğu kararda ifade edildi. Mahkeme hakiminin, sanık doktoru önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı, ardından indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 11 ay hapse çevirdiği aktarıldı. Bu hapis cezası, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak 1060 gün karşılığı 21 bin 200 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Sanığın ödeme güçlüğü çekebileceği değerlendirilerek bu cezanın 6 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.

İLK DAVADA BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI CEZA ALMIŞTI

Olayın geçmişinde, Fatma Uraz'a banyo yaptıran bakımevi çalışanları Nesrin Ö. ve Tuğçe A. hakkında açılan ilk davada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin hapis cezalarını onamıştı. Bu kapsamda çalışanlardan Nesrin Ö. 2 yıl 6 ay, Tuğçe A. ise 3 yıl 4 ay hapis cezası almış ve cezaları kesinleşmişti. Doktor Naciye S. hakkında verilen son adli para cezası kararının ardından, Uraz ailesinin avukatı Bülent Güvençalan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdıkları öğrenildi.