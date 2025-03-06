ABD'li yetişkin 'OnlyFans' içerik üreticileri arasındaki yarış, oldukça tuhaf bir hal aldı. 12 saatte 1.057 erkekle birlikte olan 'Bonnie Blue'nun ardından Lily Phillips de huzurevine giderek yaşlı erkeklerle birlikte oldu.

Phillips, sosyal medyada paylaştığı videoda yalnızca öne çıkan yaşlı hayranıyla değil, onun iki arkadaşıyla da 'vakit geçirdiğini' belirtti.

Geçen hafta TikTok üzerinden yaşlı erkeklerle içerik üretme planını açıklayan Philips, "60 yaş ve üzerindeki erkekler bana ulaşsın" diyerek çağrıda bulunmuştu. Ünlü isim, bu projeyi 'hayır işi' olarak gördüğünü öne sürdü...

"TAMAMEN TUTKUYLA YAPIYORUM"

Daha önce bir gecede 100 erkekle birlikte olarak gündeme gelen Lily Phillips, OnlyFans'tan milyonlarca dolar kazandığını belirterek, "Bu işi para için değil, tamamen tutkuyla yapıyorum" dedi.

Phillips'in yaşlı erkekleri içeriğine dahil etme kararı, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Kimi kullanıcılar bu durumu eleştirirken bazıları yaşlıları mutlu ettiği için onu destekledi.

Benzer şekilde 36 yaşındaki bir başka OnlyFans içerik üreticisi Tiffany Wisconsin de yaşlı erkeklerle çalışarak popülerliğini artıran isimlerden oldu. Wisconsin, huzurevlerini ziyaret ederek içerik üretmeyi sürdüreceğini açıkladı ve tüm süreçlerin yasal çerçevede yürütülmesi için gerekli izinleri aldığını belirtti.