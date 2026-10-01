1968 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci seçilen Sevgi Can Danlı, bir dönem Yeşilçam'ın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Reklam filmleriyle başladığı oyunculuk kariyerinde Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynayan Danlı, daha sonra sinemadan uzaklaşıp farklı bir hayat kurdu.

Genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle zamanla hareket kabiliyetini kaybeden Danlı, günlük yaşamını tek başına sürdürememesi üzerine Darülaceze'ye yerleşti. Danlı, oyuncu Tolga Mendi'nin ziyaretinde geçmişini ve güzellik kraliçesi seçildiği yılları anlattı.

“O GÜNLERE GERİ DÖNMEK İSTERDİM”

Tolga Mendi, Darülaceze ziyaretinden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşarak Sevgi Can Danlı ile yaptığı sohbeti takipçilerine aktardı.

Mendi'nin “Özlüyor musun o zamanları?” sorusuna yanıt veren Danlı, geçmişteki günlerini özlediğini dile getirdi.

Danlı, “Tabii başka güzeldi, sahne başka bir türlü güzeldi. O günlere geri dönmek isterdim. Türkiye güzeli olmak isterdim yeniden” dedi.

Tolga Mendi ise Danlı'ya, “Zaten öylesin, seçildin o zamanlar” diyerek karşılık verdi.

18 YAŞINDA TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

Sevgi Can Danlı, 14 Şubat 1950'de Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olan Danlı'nın babası eczacı, annesi ise ev hanımıydı.

1953 yılında Balıkesir'de meydana gelen depremde aile bir oğullarını kaybedince İstanbul'a göç etti ve Mecidiyeköy'e yerleşti. Çocukluğu İstanbul'da geçen Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu, ardından Kadıköy Kız Lisesi'ne girdi.

Lise son sınıftayken, henüz 18 yaşında Hürriyet gazetesinin 1968 yılında düzenlediği güzellik yarışmasına katılan Danlı, yarışmanın birincisi oldu.

YEŞİLÇAM'DA YILMAZ GÜNEY İLE BAŞROL OYNADI

Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından reklam filmlerinde rol almaya başlayan Sevgi Can Danlı'nın yolu kısa süre sonra Yeşilçam'a uzandı.

Dönemin ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynayan Danlı, bir süre sinemada kariyerini sürdürdü. Ancak Yeşilçam'ın zorlu çalışma koşullarının kendisine uygun olmadığına karar vererek oyunculuğu bıraktı.

Daha sonra evlenen Danlı, yaşadığı maddi sıkıntıların ardından evliliğini sonlandırdı. Boşanmasının ardından Bağdat Caddesi'ne taşınan Danlı, Aksaray'da halı dükkanı açarak ticarete atıldı.

HUNTINGTON HASTALIĞI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Danlı'nın hayatındaki en büyük değişim ise genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle yaşandı. Hastalığın ilerlemesiyle hareket kabiliyeti azalan eski Türkiye Güzeli, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanmaya başladı.

Yaklaşık dört yıldır Darülaceze'de yaşayan Danlı, hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları daha önce şöyle anlatmıştı:

“Gönül isterdi ki kendi başıma hayatıma devam edebileyim. Ancak aile mirası bu hastalık nedeniyle el ayak koordinasyonumu kaybettim. Hatta yürümekte bile zorlanıyorum. Her geçen gün hareket kabiliyetim daha da azalıyor. Ne yersem üstüme başıma döküyorum, kendi başıma hayatımı sürdüremiyorum.”

Yıllar önce Türkiye Güzeli seçilerek Yeşilçam'a adım atan Sevgi Can Danlı, bugün Darülaceze'de yaşamını sürdürüyor. Danlı'nın Tolga Mendi ile yaptığı sohbette geçmiş günlerini özlediğini anlatması ise hayatındaki büyük değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.